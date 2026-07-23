La ola de calor activa avisos rojos y naranjas por altas temperaturas en las tres comarcas del Vinalopó y el amarillo por reventones térmicos

En aviso rojo, con el que se identifica riesgo extraordinario, por altas temperaturas van a estar este jueves a partir de las 12:00 horas Elche, Crevillent, Santa Pola, Novelda, Aspe, Monforte del Cid, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves.

A partir de esa misma hora, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso naranja (riesgo importante), también por calos, en el resto de los municipios de las comarcas del Medio Vinalopó y del Alto Vinalopó.

Elda, Petrer, Monóvar, La Romana, Pinoso, Sax, Villena o Biar van a estar también en aviso naranja.

Riesgo de 'reventón térmico'

Además, en el conjunto de las tres comarcas del Vinalopó, a partir de las 16:00 horas, se va a activar el aviso amarillo, que es el de peligro bajo, ante la posibilidad de tormentas que pueden llegar con granizo en algunas zonas y con rachas fuertes de viento.

Prohibiciones y recomendaciones

El aviso rojo de la Aemet por altas temperaturas ha llevado a los ayuntamientos de la cuenca del Vinalopó a adoptar medidas extraordinarias y a lanzar recomendaciones generales para protegerse del calor e incluso ante la posibilidad de fenómenos como los reventones térmicos.

Así, por ejemplo, en Elche, Crevillent y Santa Pola se han cancelado a partir de las doce del mediodía todas las actividades deportivas al aire libre.

En Crevillent y Santa Pola se va a proceder al cierre también de los cementerios municipales y parques, así como que se va a requerir la retirada a partir de las 16:00 horas de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes.

En Elche, al Ayuntamiento ha activado el protocolo de asistencia a personas sin hogar en cuyo despliegue participan tanto voluntarios de la Fundación Conciénciate como personal de Cruz Roja.

Nivel 3 de preemergencia por incendios forestales

Por otro lado, la previsión de altas temperaturas también ha llevado a la Generalitat ha decretado para la jornada de hoy el nivel de 3 de premergencia del plan especial frente al riesgo de incendios forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias autonómica se ha explicado que, entre otras cuestiones, ese nivel de preemergencias implica la prohibición del tráfico de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal.

Establece además la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, limitada en hasta 500 metros distancia, así como la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.