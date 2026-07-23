La Cridà de las fiestas de Elche 2026 se disparará desde 30 metros de altura y tendrá más de 1.300 metros cuadrados de superficie

Las fiestas patronales de Elche han acelerado el ritmo de sus preparativos. El acto más inmediato va a tener lugar este próximo domingo, día 26, y va a ser una misa en la basílica de Santa María en la que, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, la entidad quiere pedir a la virgen de La Asunción que las fiestas se desarrollen con normalidad.

La ya consolidada Cridà, la mascletá vertical que se dispara desde las inmediaciones de estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’, se ha programado para la noche del 1 de agosto. Esa mascletá vertical tendrá este año una superficie de 1.350 metros cuadrados, frente a los 900 del pasado año.

El entramado del espectáculo pirotécnico, que tendrá una duración de unos 12 minutos, estará montado en 45 metros de longitud por 30 metros de altura.

La gran vistosidad de la Cridà ha convertido ese acto en multitudinario. No en vano, el pasado año se estima que el espectáculo congregó a unas 45.000 personas.

La Charanga

Respecto a la celebración el 11 de agosto del popular desfile de La Charanga, se va a volver a repartir más de 13.000 balones, así como se ofrecerán montaditos y, como novedad, se va a proceder al lanzamiento a los espectadores de unos 2.000 peluches.

‘Dinars en Festa’

Los detalles de la Cridà de este año los ha adelantado este pasado miércoles Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, durante la celebración del tradicional encuentro ‘Dinars en Festa’, que un encuentro con los medios de comunicación de la ciudad para compartir las novedades de las próximas fiestas patronales.

Ese acto de convivencia ha tenido lugar en el restaurante Ca Tona y en el mismo también ha participado Inma Mora, concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Elche.