La Policía Nacional detiene en la pedanía de Torrellano de Elche a un hombre con una Orden Europea de Detención

En la pedanía ilicitana de Torrellano la Policía Nacional ha detenido a un varón de unos 48 años, con una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades polacas. El motivo de su búsqueda se debe a delitos de falsedad documental y receptación, relacionados con vehículos a motor, por hechos que ocurrieron entre los años 2014 y 2017 en España y Polonia.

Al detenido se le imputa un delito de falsedad documental por la falsificación de contratos de compraventa de vehículos en los que introdujo datos falsos, simuló la firma de la parte vendedora y después lo entregó a la parte compradora. Además, se le imputa un delito de receptación al haber adquirido de terceras personas un vehículo sustraído con número de bastidor que había sido manipulado tras el robo y trasferido a un tercero para facilitar su venta.

Desde Polonia se dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales tras conocer que el fugitivo podría encontrarse en la provincia de Alicante.

Por este motivo los investigadores iniciaron las pesquisas de paradero y no tardaron en localizarlo en la pedanía ilicitana de Torrellano. El varón ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.