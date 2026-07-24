Los vecinos de las pedanías de El Altet y Torrellano de Elche protestan por la situación irregular de las campas

Esta mañana los vecinos de Torrellano y El Altet se han reunido para manifestar su descontento con la situación de las campas y para dar a conocer sus circunstancias.

Juanjo Mateo, presidente de la Asociación Vial de Torrellano, se ha acogido a un impreso de Plan General del año 1998, sobre el que ha señalado la extensión de terreno agrícola en la que se implantan las campas, un terreno que dice equipararse a 40 campos de fútbol.

Mateo ha cargado contra la Conselleria autonómica, a quienes liga la adjudicación de licencias de actividad en estos terrenos. También ha manifestado el sentimiento de abandono por parte del Ayuntamiento a lo largo de los años.

Isabel Guilabert, representante de la Asociación Vecinal de Torrellano Alto, ha denunciado que en la pedanía se siente que su crecimiento está siendo estrangulado por los traslados de los coches fuera de las campas, que están siendo aparcados en el término de Torrellano.

Ángel Jesús Soler, secretario general de El Altet Decide, ha culminado su intervención exigiendo a las autoridades estatales competentes, en nombre de los vecinos, que se tome conciencia del problema. Son los afectados en El Altet y Torrellano quienes ahora se ofrecen a sentarse juntos para solucionar esta situación que sufren de forma ilegal.