La ONG valenciana Intervención, Ayuda y Emergencia viajará en las próximas horas a Venezuela

La ONG valenciana Intervención, Ayuda y Emergencia, formará parte del dispositivo que el Ministerio de Defensa enviará a Venezuela para ayudar en las labores de rescate de los afectados por el terremoto.

Su operativo estará conformado por 15 rescatadores, apoyados por perros adiestrados, y ha salido esta mañana hacia Madrid desde Algemesí, donde tienen la sede, a la espera de que se confirme cuando viajan. Así lo ha confirmado a Onda Cero, el portavoz de IAE, Moisés Belloch, quien ya ha estado junto a IAE en los terremotos de Turquía, Ecuador o Nepal, y que asegura que las primeras 24 horas son claves para encontrar supervivientes.

Ayuda humanitaria

Por cierto, el Comité de Emergencia Español también ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde Onda Cero y el Grupo Atresmedia nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento.

Puedes colaborar enviando un Bizum al código 02076 o a través de la web comiteemergencia.org Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.