Castellón organiza una gran recogida para las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

El Ayuntamiento de Castellón y la Asociación de Venezolanos de Castellón (ASOVECAS) han puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de alimentos e insumos básicos destinada a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

La iniciativa se desarrollará los días 26 y 27 de junio, entre las 17.00 y las 21.00 horas, en la plaza María Agustina, donde los vecinos podrán depositar productos de primera necesidad para contribuir a la ayuda humanitaria dirigida a las zonas más afectadas por el seísmo.

Durante los dos días de recogida, se podrá donar agua potable, alimentos no perecederos (arroz, pasta, atún, sardinas, lentejas, frijoles, avena, aceite y enlatados, entre otros), leche en polvo y alimentos infantiles, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, productos de higiene personal, compresas y productos de higiene femenina, medicamentos básicos y material de primeros auxilios –siguiendo la normativa de recogida–, alimentos para bebés, linternas y pilas, y productos de limpieza e higiene del hogar.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha explicado que esta movilización surge como respuesta a la situación generada tras los terremotos que afectaron al estado de Yaracuy y zonas próximas a Caracas, provocando daños materiales y obligando a evacuar a miles de personas.

“Ante esta emergencia, la comunidad venezolana de Castellón, que supera las 3.000 personas residentes en la ciudad, se ha organizado para canalizar la ayuda humanitaria desde la distancia y desde el Ayuntamiento vamos a colaborar con ellos”, ha señalado el edil.

Por su parte, el presidente de ASOVECAS, Luis Méndez, ha destacado la respuesta de la comunidad venezolana y el apoyo recibido en Castellón. “Nos duele profundamente lo que está viviendo nuestro país, pero también nos llena de orgullo ver cómo Castellón, nuestra segunda casa, se ha volcado con nosotros desde el primer momento”, ha afirmado.

Los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta recogida solidaria y colaborar con una iniciativa que busca aliviar la situación de las familias afectadas por esta emergencia en Venezuela.