El incendio de Tírig afronta una jornada clave tras evacuar a cerca de 900 personas de Catí

El incendio forestal declarado en Tírig mantiene en alerta a los equipos de extinción después de que ayer obligara a evacuar de forma preventiva a cerca de 900 personas de Catí. La evolución durante la noche ha sido favorable, con una humedad cercana al 90 % que ha permitido dar margen a los efectivos para intentar estabilizar las llamas. El fuego, originado junto a otros cuatro incendios provocados por las tormentas secas del viernes, ha afectado ya a 684 hectáreas, con un perímetro de 19 kilómetros.

El incendio presenta dos frentes y la principal preocupación se concentra en el norte, en dirección a Catí, donde hay más de 60 explotaciones ganaderas, todas ellas a salvo por el momento. El viento y las columnas de humo complicaron ayer las tareas de extinción, mientras que la población de Catí permaneció confinada durante buena parte de la jornada antes de ser evacuada tras un salto de fuego. La evolución del incendio es actualmente positiva, aunque los equipos mantienen la vigilancia.

Por su parte, los incendios de Serra d’Engalceran y Culla permanecen controlados, mientras que el de la Salzadella ya ha sido extinguido. La atención se mantiene también sobre la evolución meteorológica, ya que este lunes hay aviso naranja por tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes precipitaciones, desde las dos de la tarde en el interior de Castellón y el litoral sur. En el litoral norte de la provincia se mantiene el aviso amarillo.