La alcaldesa de Eslida asegura que tras el incendio se agravará el abandono del campo en el municipio

Eslida, uno de los municipios más afectados por el incendio de Vall d’Uixó, evalúa los daños del fuego en cuya área siguen trabajando 26 efectivos hasta poder dar por extinguido el fuego. El próximo lunes la Generalitat abrirá el plazo para solicitar las ayudas habilitadas por el Consell, compatibles con el Agroseguro, mientras el Ayuntamiento pondrá en marcha una oficina para facilitar a los vecinos la tramitación de las solicitudes.

La alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, advierte de que estas ayudas no serán suficientes para frenar el abandono del campo. El municipio vivió el incendio durante sus fiestas, el pasado 25 de julio, cuando cientos de personas tuvieron que ser desalojadas de emergencia ante la proximidad de las llamas. El mismo lunes el ayuntamiento de la población abrirá de 11.30 a 13:30 la oficina técnica de apoyo a los afectados a pedir las ayudas, mientras el fin de semana recupera las celebraciones con un ambiente marcado por las consecuencias del incendio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Onda ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en apoyo a las personas afectadas por el incendio y en reconocimiento a la labor de los servicios de emergencia. El consistorio reclama a las administraciones un plan extraordinario para recuperar las zonas dañadas de la Serra d’Espadà, más ayudas para los afectados y nuevas inversiones en prevención y gestión forestal para reducir el riesgo de futuros incendios.