La Diputación impulsa un transporte público a demanda para mejorar la movilidad en el interior de Castellón

La Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana pondrán en marcha un proyecto piloto de transporte público a demanda con el objetivo de mejorar la movilidad de los vecinos del interior de la provincia y garantizar el acceso a un servicio adaptado a las necesidades de los municipios rurales. La iniciativa está dirigida a las comarcas de Els Ports, el Alt Maestrat y el interior del Baix Maestrat, donde residen cerca de 28.000 personas.

La vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, ha destacado que este proyecto supone "un paso muy importante" dentro de la estrategia para reforzar los servicios públicos, favorecer la cohesión territorial y combatir la despoblación. "Trabajamos para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad", ha señalado tras reunirse con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat.

Como paso previo a su implantación, la Generalitat está realizando un estudio de las necesidades de movilidad en las tres comarcas para identificar las rutas más adecuadas, analizar los recursos de transporte existentes y evaluar la viabilidad del servicio. El objetivo es diseñar un modelo flexible, eficiente y adaptado a la realidad de cada municipio, que facilite los desplazamientos de la población y contribuya a mejorar la calidad de vida y a fijar población en el medio rural.