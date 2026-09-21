NUEVO HOSPITAL GENERAL

El nuevo Hospital General de Castellón ya dispone de todos los terrenos

La firma de la última expropiación permite avanzar hacia la licitación de unas obras cuyo contrato de ejecución ya ha sido autorizado por el Consell.

Onda Cero Castellón

Castellón |

SANIDAD
Hospital General Castellón | ondacero.es

La Conselleria de Sanidad dispone ya de los 31.614 metros cuadrados necesarios para construir el nuevo Hospital General de Castellón, después de formalizar este viernes 18 de septiembre el acta de pago y ocupación de la última parcela expropiada. El documento se ha firmado en el Ayuntamiento de Castellón con los propietarios afectados y representantes de la Conselleria y del consistorio.

La administración autonómica ha avanzado además en las fases preparatorias para sacar a concurso las obras. El Consell autorizó el pasado 11 de septiembre la contratación de la ejecución del nuevo hospital, por lo que la publicación de la licitación está prevista próximamente.

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha destacado que se trata de un proyecto «muy necesario y reivindicado» y ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos del Ayuntamiento y de la Generalitat. Toledo ha señalado que la obtención de todos los terrenos permite avanzar hacia la construcción de la nueva infraestructura sanitaria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid