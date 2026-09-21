El nuevo Hospital General de Castellón ya dispone de todos los terrenos

La Conselleria de Sanidad dispone ya de los 31.614 metros cuadrados necesarios para construir el nuevo Hospital General de Castellón, después de formalizar este viernes 18 de septiembre el acta de pago y ocupación de la última parcela expropiada. El documento se ha firmado en el Ayuntamiento de Castellón con los propietarios afectados y representantes de la Conselleria y del consistorio.

La administración autonómica ha avanzado además en las fases preparatorias para sacar a concurso las obras. El Consell autorizó el pasado 11 de septiembre la contratación de la ejecución del nuevo hospital, por lo que la publicación de la licitación está prevista próximamente.

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha destacado que se trata de un proyecto «muy necesario y reivindicado» y ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos del Ayuntamiento y de la Generalitat. Toledo ha señalado que la obtención de todos los terrenos permite avanzar hacia la construcción de la nueva infraestructura sanitaria.