Detenida una trabajadora del hogar acusada de robar joyas por unos 20.000 euros en Xert

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 52 años acusada de sustraer joyas por valor de unos 20.000 euros en varias viviendas de Xert (Castellón), en las que trabajaba como empleada de ayuda en el hogar.

La investigación se inició después de que tres vecinas de esta localidad denunciaran la desaparición de diversas joyas y piezas de joyería del interior de sus domicilios.

Según la Guardia Civil, las pesquisas permitieron determinar que la presunta autora de los hurtos era la persona que prestaba servicios de ayuda en las labores domésticas en las viviendas afectadas.

La investigación sostiene que la mujer habría aprovechado su acceso a los domicilios durante su jornada de trabajo para sustraer las joyas sin levantar sospechas y que posteriormente las habría vendido en establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano de la provincia.

La Guardia Civil estima que el valor de las joyas sustraídas asciende aproximadamente a 20.000 euros.

La detenida, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaroz.