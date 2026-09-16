La Comunitat espera este miércoles y jueves lluvias con acumulados de más 120 l/m2 en dos horas

La Comunitat Valenciana prevé para la tarde de este miércoles y la jornada de mañana jueves lluvias con acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado en dos o tres horas, según informa en 'X' la delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo estatal advierte de que esta tarde y este jueves hasta la tarde se espera una situación "muy adversa", con lluvias y tormentas que pueden ser "muy fuertes", sin descartar que alcancen intensidad torrencial, con acumulados de más de 40-60 l/m2 en una hora y de más de 100-120 l/m2 en dos o tres horas.

La previsión es que por la tarde se formen tormentas en el interior que se vayan desplazando hacia la costa por la tarde-noche. Las tormentas pueden intensificarse en el litoral debido a la entrada de viento húmedo e inestable de Levante en un estrato de unos 2 kilómetros de espesor. La intensidad puede ser "muy fuerte", sin descartar que llegue a ser torrencial, con acumulados superiores a 40-60 l/m2 en una hora, según Aemet.

No obstante, la Agencia Estatal señala que, como no hay mucho viento en capas medias que actúe como flujo rector del movimiento de las tormentas, estas pueden focalizarse en zonas del litoral, donde los acumulados pueden superar los 100-120 l/m2 en dos o tres horas.

Aunque las tormentas puedan ser generalizadas, en septiembre los máximos de precipitación suelen concentrarse en áreas más focalizadas, especialmente próximas al litoral, donde pueden registrarse diferencias significativas de acumulados entre localidades cercanas.

ALERTAS

Cabe destacar que la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, mantiene en alerta naranja (peligro importante) para este miércoles todo el interior de la provincia de Valencia y su litoral norte, así como el interior sur y el litoral sur de Castellón.

Este pronóstico, para el periodo comprendido entre las 16.00 horas y la medianoche, ha sido establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además también ha activado avisos de nivel naranja a partir de la madrugada de este jueves, 17 de septiembre, ante el peligro de fuertes precipitaciones en todo el litoral de Alicante y de Valencia.

En concreto, Aemet establece, para el intervalo que abarca entre las 03.00 y las 14.59 horas de este jueves, un aviso de nivel naranja para toda la franja litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia.

Por otro lado, también de acuerdo con los avisos de Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene para este miércoles el nivel amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en las provincias de Valencia y Castellón, así como por lluvias en el norte de Castellón y el litoral sur de Valencia.

Para el jueves, existen también avisos amarillos por lluvias en todo el litoral de Castellón, interior de Alicante e interior sur y litoral norte de Valencia, así como por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, el interior de Alicante y el interior sur de Valencia.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación meteorológica, el CCE ha remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección, así como prestar atención a la información y actualizaciones que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, tal como ha informado la administación autonómica en un comunicado.

Se aconseja así revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

Asimismo, se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Entre otras medidas, se recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

De igual modo, se destaca la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.