El Hospital provincial de Castellón suma tecnología punta en oftalmología para agilizar los diagnósticos visuales

El Servicio de Oftalmología del Hospital Provincial de Castellón contará antes de que finalice el año con DORIA, un avanzado sistema de diagnóstico apoyado por inteligencia artificial (IA) destinado a agilizar las exploraciones, reforzar la capacidad diagnóstica y favorecer la detección precoz de patologías oculares.

El anuncio ha sido realizado este lunes por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su intervención al presidir el Consejo de Gobierno del centro hospitalario. Según ha destacado, el nuevo equipo robótico está capacitado para "realizar una exploración exhaustiva del ojo y analizar hasta 20 enfermedades en ocho minutos, así como realizar alrededor de un centenar de pruebas en diez minutos, concentrando múltiples exploraciones en un mismo circuito asistencial".

El objetivo principal de esta tecnología es "conseguir diagnósticos más precisos y en menor tiempo, de manera que aquellos pacientes que presenten una patología ocular puedan iniciar el tratamiento cuanto antes", tal y asegurado el titular de Sanidad.

Funcionamiento y apoyo al especialista

El equipo DORIA realiza un análisis visual completo capaz de detectar afecciones como el glaucoma, las cataratas, alteraciones corneales como el queratocono, errores refractivos y enfermedades de la retina, entre las que destacan la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) o el edema macular diabético.

A través de la inteligencia artificial, el sistema procesa las imágenes y mediciones para ofrecer al facultativo información de apoyo, tales como alertas, estimaciones de riesgo y propuestas de clasificación.

Desde la Conselleria han querido matizar que se trata estrictamente de una herramienta de asistencia al profesional: la decisión clínica final recae siempre en el especialista. Los resultados generados por el robot deben ser revisados, validados e interpretados por los médicos del Hospital Provincial, quienes firmarán el informe clínico y mantendrán la supervisión humana durante todo el proceso asistencial.

Despliegue territorial e innovación

Con la incorporación de este dispositivo en Castellón, la Conselleria de Sanidad completa el despliegue de esta tecnología en las tres provincias valencianas. Actualmente, el robot DORIA ya se encuentra operativo en el centro de especialidades de Babel en Alicante y, desde el pasado mes de marzo, en el centro de especialidades de la calle Alboraia en Valencia.

"Garantizamos que cada provincia disponga de este equipo robótico de última generación para el cribado oftalmológico, favoreciendo así la equidad en el sistema sanitario y el acceso de todos los pacientes a los mismos recursos asistenciales", ha valorado Marciano Gómez.

Esta actuación se enmarca dentro del proceso de modernización y renovación tecnológica de la sanidad pública castellonense, sumándose a otras iniciativas estratégicas como el proyecto del nuevo Hospital General Universitario de Castellón y las nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación.