Los sindicatos vuelven a las calles de Castellón este sábado para reclamar mejoras en la educación pública

La comunidad educativa de la Comunitat Valenciana retomará este sábado las movilizaciones con protestas simultáneas en Castellón, València y Alicante, todas ellas a partir de las 18:00 horas. Las organizaciones convocantes buscan reivindicar mejoras en la enseñanza pública y reclamar avances a la Conselleria de Educación.

En Castellón, la manifestación comenzará en la Plaza de las Aulas y recorrerá las calles del centro hasta concluir en la Plaza Mayor. La protesta está dirigida a docentes, familias, estudiantes y a cualquier ciudadano que quiera sumarse a las reivindicaciones.

La convocatoria da continuidad a las movilizaciones del pasado curso. La huelga indefinida del profesorado quedó suspendida en junio, aunque los sindicatos mantienen abierto el conflicto al considerar que las negociaciones con la Generalitat no han producido avances suficientes.

Entre las demandas planteadas figuran la disminución del número de alumnos por aula, el aumento de las plantillas docentes y mejoras salariales, además de una mayor dotación de recursos para atender la diversidad y la inclusión. También se reclama una mejora de las instalaciones educativas, medidas para combatir las altas temperaturas en los centros y un mayor respaldo a la Formación Profesional pública. Las organizaciones sindicales plantean, además, cambios en el modelo de inspección educativa.