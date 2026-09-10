Compromís estudia la vía penal contra el Consell por las obras de Borriol, Betxí y Benicarló: «Entendemos que se ha adoptado una resolución injusta a conciencia»

La formación acusa a la Generalitat de incumplir una sentencia del TSJCV y reclama saber si recurrirá ante el Supremo para evitar, según denuncia, que se retrase la ejecución de los centros

Compromís estudia acudir a la vía penal contra el Consell por la situación de las obras educativas de Borriol, Betxí y Benicarló, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya dictado una sentencia sobre estos proyectos. El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha asegurado que su formación considera que existe un posible incumplimiento de la resolución judicial y ha abierto la puerta a emprender acciones penales.

«Nosotros estamos estudiando, nosotros entendemos que se ha adoptado una resolución injusta a conciencia», ha afirmado Fullana durante una rueda de prensa con motivo del inicio del curso educativo en Castellón. El diputado ha añadido que, según la información de la que dispone Compromís, la Conselleria habría contado previamente con informes que advertían de la necesidad de ejecutar las obras.

Fullana ha señalado que la posible actuación penal no se limitaría a la paralización de los proyectos. «Abrimos la puerta a una vía penal contra el Consell, no solo por haber dotado presupuestariamente esta paralización durante tres años de estas obras, sino también por no cumplir la sentencia», ha manifestado.

Según el portavoz de Compromís, los proyectos afectados son el Institut de Borriol, el centro educativo de Betxí y el IES Ramon Cid de Benicarló, con una inversión conjunta que la formación cifra en unos 33 millones de euros.

Compromís reclama saber si la Generalitat recurrirá al Supremo

Uno de los principales interrogantes planteados por Compromís es si la Generalitat tiene previsto recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Fullana ha reclamado al Consell que aclare su posición y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un eventual recurso.

«Estamos muy atentos a que no pretendan recurrirle al Supremo para retardar un año más presupuestarlo», ha afirmado.

Compromís propone aumentar en 150 millones al año los recursos educativos

Fullana ha presentado también la propuesta de Compromís para la próxima legislatura, que contempla incrementar cada año en 150 millones de euros el presupuesto destinado a recursos educativos en las comarcas de Castellón. La medida afectaría, según ha explicado, a infraestructuras, plantillas, condiciones laborales e innovación educativa.

El portavoz ha defendido además alcanzar 40 millones de euros anuales en nuevas obras educativas. «Lo importante no es tirarse la culpa, lo importante es cómo podemos dotar a la comunidad educativa de los recursos necesarios», ha señalado.

Críticas a la gestión de los centros de Castelló

La diputada Verònica Ruiz ha cuestionado asimismo la situación de varios centros de Castelló de la Plana. Ha citado los conservatorios de Música y Danza, el IES Cremor y la ampliación del IES Vicent Castell, actuaciones para las que, según ha denunciado, las inversiones serían insuficientes o no se habrían materializado.

Ruiz también ha criticado el anuncio de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, sobre la posible delegación de competencias para los colegios Cervantes y Bisbe Climent. «¿Qué me está contando ahora? Que ha pactado que le deleguen las competencias de dos centros educativos, de los seis que en 2023 se aprobó por unanimidad», ha cuestionado.