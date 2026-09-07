Fallece a los 77 años el cirujano taurino Gustavo Traver, jefe de la enfermería de la plaza de Castellón durante 37 años

El cirujano taurino Gustavo Traver, que durante 37 años fue jefe de la enfermería de la plaza de toros de Castellón, ha fallecido a los 77 años. Traver comenzó su trayectoria en la plaza de Vinaròs y atendió a numerosos toreros. También estuvo muy ligado a los festejos de bous al carrer de la provincia. Traver contaba con la Medalla de Oro de La Chicuelina en 2014 y el premio Va de Bous de la Generalitat Valenciana en 2024.

El velatorio se celebra esta tarde, desde las cinco, en el tanatorio Conejero de Burriana. El entierro tendrá lugar mañana a las cinco de la tarde en la iglesia Mayor El Salvador de Burriana.

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón ha expresado su pesar por el fallecimiento y ha destacado la trayectoria de Traver como referente de la cirugía taurina a nivel nacional. El doctor, nacido en Burriana, también formó parte del equipo quirúrgico del Hospital General de Castellón y participó en los dispositivos sanitarios de numerosos festejos taurinos de la provincia.

El COECS ha puesto además en valor su faceta docente y su colaboración en los cursos de Enfermería y Festejos Taurinos organizados por el colegio, donde formó a profesionales en la atención a heridos graves, hemorragias y situaciones de emergencia. La Junta de Gobierno ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y a toda la comunidad médica y asistencial.