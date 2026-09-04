Empresarios del Baix Maestrat reclaman una nueva parada de alta velocidad en Vinaròs-Benicarló

Baix Maestrat Impulsa (BMI) ha valorado positivamente los acuerdos adoptados por unanimidad en el pleno de la Diputación de Castelló para reclamar mejoras en el servicio ferroviario entre Castelló y el norte de la provincia.

La asociación empresarial considera que mejorar la conectividad es una cuestión prioritaria para el desarrollo económico del Baix Maestrat. En este sentido, señala que unas mejores comunicaciones pueden favorecer la movilidad de personas y mercancías y facilitar la conexión de las empresas con otros mercados.

Entre sus propuestas, BMI plantea estudiar una nueva parada de alta velocidad en el eje Baix Maestrat-Montsià, en el entorno de Vinaròs-Benicarló, para mejorar la conexión del norte de la provincia de Castelló y el sur de Tarragona con el Corredor Mediterráneo.

La entidad también considera prioritario impulsar un nodo logístico para reforzar el transporte de mercancías y las oportunidades empresariales de la comarca.

BMI señala que estas cuestiones ya han sido abordadas en reuniones recientes con la Diputación de Castelló y con alcaldes de municipios del litoral del Baix Maestrat, y manifiesta su disposición a seguir colaborando con las administraciones y otros agentes del territorio.