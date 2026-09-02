El sector azulejero reclama al Gobierno medidas para mantener la competitividad de la industria cerámica

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) en la sede de la patronal, en una reunión en la que el sector ha trasladado sus principales desafíos y reivindicaciones para garantizar la competitividad de la industria cerámica española.

Hereu ha acudido acompañado por el comisionado especial para la Reindustrialización, Jaime Peris; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. Posteriormente, la delegación ha visitado una planta de producción de Porcelanosa Grupo para conocer las diferentes fases de fabricación y el nivel de innovación y desarrollo tecnológico de la industria.

Durante el encuentro, ASCER ha expuesto los principales indicadores económicos del sector y ha planteado cuestiones relacionadas con las políticas medioambientales y de descarbonización, los costes energéticos, la cogeneración, la defensa comercial frente a prácticas desleales y las necesidades de empleo, formación y atracción de talento.

Competitividad y descarbonización

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la revisión del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS). El presidente de ASCER, Ismael García Peris, ha valorado el respaldo mostrado por el Ministerio de Industria durante este proceso, especialmente en la defensa de una revisión del sistema que tenga en cuenta la realidad tecnológica de sectores como el cerámico.

La asociación ha señalado que la tramitación que ahora comienza en el Parlamento Europeo será determinante para el futuro de la industria y ha reclamado que la posición española contribuya a establecer un marco regulatorio acorde con las necesidades del sector.

ASCER ha defendido que la competitividad debe ocupar un lugar central en las políticas industrial y climática, al considerar que las empresas necesitan mantener su rentabilidad y capacidad de inversión para afrontar la transformación tecnológica asociada a la descarbonización.

“Sin competitividad no hay inversión y, sin inversión, será muy difícil acometer la transformación que se exige a la industria”, ha señalado García Peris.

La patronal también ha reclamado una transición que tenga en cuenta la neutralidad tecnológica, acompasando los objetivos climáticos con la disponibilidad de tecnologías maduras, energía competitiva e infraestructuras suficientes.

Asimismo, ha pedido una mayor coordinación entre las políticas industrial, energética, climática y comercial, con el objetivo de que la industria europea pueda competir en condiciones equilibradas.

Energía, comercio y empleo

Entre las reivindicaciones trasladadas al ministro figura también la defensa de la cogeneración como herramienta de competitividad, junto a la necesidad de abordar los costes energéticos que afectan a la actividad industrial.

ASCER ha planteado además la importancia de reforzar la defensa comercial frente a posibles prácticas desleales y de atender las necesidades del sector en materia de empleo, formación y atracción de talento.

“Queremos seguir produciendo, invirtiendo y generando empleo desde España. Preservar la competitividad de esta industria es preservar también miles de empleos y familias vinculadas al sector”, ha afirmado el presidente de la asociación.

La industria española de fabricación de baldosas cerámicas está integrada por alrededor de un centenar de empresas, concentradas mayoritariamente en la provincia de Castellón. Según los datos aportados por ASCER, el sector genera cerca de 16.000 empleos directos y exporta más del 70% de su producción.