El ministro de Industria visita este miércoles la sede de ASCER en Castellón

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visitará este miércoles, 2 de septiembre, la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) en Castellón.

La visita se produce en un momento de especial interés para el sector cerámico de Castellón, que afronta retos relacionados con los costes energéticos, la transición energética y la competitividad.

ASCER señala que la industria cerámica española facturó 4.834 millones de euros en 2025 y que alrededor del 72 % de sus ventas se realizaron en mercados internacionales.

Entre las principales demandas del sector se encuentra el mantenimiento y renovación de las instalaciones de cogeneración, que la patronal considera una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas.

El coste energético del sector alcanzó los 813,9 millones de euros en 2025. Ese año, la producción aumentó un 1,7 % respecto al ejercicio anterior.