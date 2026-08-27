Nuevo vial de 3 kilometros para conectar Almassora con su playa

La Generalitat ha presentado el proyecto de un nuevo vial de aproximadamente tres kilómetros que conectará directamente la CV-183 con el litoral de Almassora. La nueva carretera busca ofrecer una alternativa al tráfico que actualmente circula por caminos locales y agrícolas, mejorar los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en los accesos a la costa.

El trazado partirá de una nueva glorieta en la CV-183 y contará con dos carriles, uno por sentido, además de arcenes y una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora. La actuación incorpora también un itinerario ciclopeatonal continuo de 3,5 metros de anchura, separado de la carretera mediante una zona verde, para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. El nuevo eje permitirá además mejorar el acceso de los servicios de emergencia y las posibles evacuaciones del litoral.

El proyecto ha sido consensuado con el Ayuntamiento de Almassora y ya ha sido declarado de interés autonómico. La Generalitat deberá completar ahora los estudios de paisaje, la tramitación ambiental y el proyecto básico antes de poder licitar las obras. El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha destacado que la actuación permitirá disponer de una conexión "más directa, rápida y segura" con la costa y descargar de tráfico los caminos agrícolas tradicionales.