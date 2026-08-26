Castellón amplía la atención a personas con problemas graves de salud mental

El Ayuntamiento de Castellón refuerza la atención a las personas con problemas graves de salud mental a través del servicio SASEM, que durante sus primeros seis meses de funcionamiento ha derivado 22 casos de los 65 usuarios previstos inicialmente. Las personas atendidas reciben un seguimiento coordinado entre los profesionales del programa y los equipos de Servicios Sociales municipales.

El servicio está dirigido a personas de entre 18 y 65 años que presentan problemas graves de salud mental y dificultades para acceder a otros recursos o desenvolverse de forma autónoma. El equipo, formado actualmente por una trabajadora social y un psicólogo, se desplaza a los seis centros sociales municipales para acercar la atención a los distintos distritos de la ciudad.

El SASEM desarrolla actuaciones de prevención, rehabilitación, promoción de la autonomía e inclusión social, además de coordinarse con las unidades de salud mental. El Ayuntamiento prevé poner en marcha en el último trimestre del año actividades grupales dirigidas tanto a los usuarios como a sus familias y participa también en la elaboración del primer Plan Municipal de Salud Mental de Castellón.

La atención se complementará con medidas para favorecer la inclusión laboral. A través del programa ETRAME, el consistorio contratará durante nueve meses a dos participantes del SASEM como ordenanzas, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral y reforzar su autonomía.