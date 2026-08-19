Condenado por agredir sexualmente a dos gemelas de 10 años

El órgano judicial provincial ha condenado a 17 años y medio de prisión a un hombre por dos delitos continuados de agresión sexual a dos menores, hermanas gemelas, con las que convivió durante varios meses en 2024. El condenado deberá indemnizar a cada una de ellas con 5.000 euros por los daños morales y tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ellas durante más de cuatro años adicionales al cumplimiento de la pena.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024, cuando el condenado y su mujer acogieron en su domicilio a la madre de las niñas y a las menores, que entonces tenían 10 años. Según considera probado la sentencia, el hombre aprovechaba momentos en los que las niñas se encontraban sin su madre para cometer las agresiones, que se repitieron en varias ocasiones.

La Audiencia Provincial considera que el testimonio de las dos menores fue determinante y da credibilidad a sus declaraciones. Los magistrados descartan que sus relatos sean fruto de una invención y consideran acreditados los hechos por los que ha sido condenado.

Además de la pena de prisión, el hombre queda inhabilitado para trabajar en profesiones o actividades que impliquen contacto habitual y directo con menores durante un periodo superior a cinco años al de la condena. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.