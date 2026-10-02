La Guardia Civil detiene a seis personas en varios dispositivos en Almassora

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a seis personas, de entre 18 y 48 años, en varios dispositivos desarrollados en la localidad por presuntos delitos de tráfico de drogas, robos con violencia e intimidación y reclamaciones judiciales. En una de las actuaciones, los agentes intervinieron dos bolsas con 4,85 gramos de una sustancia blanquecina que, presuntamente, sería ketamina.

Entre el 27 y el 30 de septiembre fueron detenidas tres personas reclamadas por la Justicia y sobre las que pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por distintos órganos judiciales. Además, los agentes detuvieron a dos hombres, de 18 y 31 años, por presuntos robos con violencia e intimidación. El más joven habría intentado robar en dos ocasiones a la misma víctima, llegando a utilizar una vara de madera y posteriormente una navaja.

El segundo detenido por robo está acusado de haber arrebatado un bolso a una persona cuando caminaba por la vía pública. Los objetos fueron recuperados después de que el sospechoso los arrojara durante su huida. Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Almassora y los seis detenidos han quedado a disposición de las autoridades judiciales competentes.