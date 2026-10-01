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Castellón afronta una jornada de lluvias intensas y tormentas con aviso naranja

AEMET avisa que pueden darse acumulaciones que pueden alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en una hora y registros de hasta 160 litros en doce horas en algunos puntos.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Varias personas caminan por una calle de Castellón bajo una intensa lluvia.
Varias personas caminan por una calle de Castellón bajo una intensa lluvia. | EFE/Andreu Esteban

La provincia de Castellón afronta este jueves un episodio de lluvias y tormentas que puede dejar precipitaciones localmente muy intensas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas, con acumulaciones que pueden alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en una hora y registros de hasta 160 litros en doce horas en algunos puntos. El aviso se activa esta tarde y se prolonga inicialmente hasta la medianoche.

La previsión contempla además tormentas fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento, especialmente en zonas del litoral y prelitoral. Ante esta situación, ayuntamientos de la provincia han convocado reuniones de los CECOPAL, los Centros de Coordinación Operativa Municipal, entre las once y las doce del mediodía, para analizar la evolución del episodio y adoptar, si fuera necesario, medidas preventivas. También la sede de la UNED Castellón en Vila-real ha suspendido las clases previstas para hoy debido a la situación meteorológica.

En Almenara, el Ayuntamiento ha decidido suspender todas las actividades al aire libre previstas para las fiestas este jueves. La medida afecta, entre otros actos, al bou en corda, el encierro infantil, la cena solidaria de les Calderes y una actuación musical, además del cierre de la feria de atracciones y el recinto ferial.

Las administraciones mantienen la vigilancia ante un episodio que puede generar lluvias intensas, acumulaciones de agua y problemas en zonas especialmente vulnerables.

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