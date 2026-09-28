Castellón pone el foco en el turismo sostenible en el V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero

Castellón acogerá el próximo 15 de octubre el V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón, una jornada dedicada a analizar cómo avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y conectado con el territorio.
Bajo el lema “10 voces para construir el futuro del turismo sostenible en Castellón”, el encuentro reunirá a diferentes profesionales y representantes del sector para compartir experiencias, ideas y propuestas en torno a cuestiones como la sostenibilidad, la innovación, la conectividad, el territorio y la identidad de la provincia.
La jornada se celebrará en el CDT Castellón, de 09:00 a 13:30 horas, y contará con diferentes mesas y espacios de diálogo para poner en común iniciativas y perspectivas sobre el presente y el futuro del turismo castellonense.
El V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón pretende convertirse así en un punto de encuentro para generar conversación, compartir conocimiento y contribuir a impulsar un turismo que combine desarrollo económico, respeto por el entorno y valor para el territorio.
Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia en castellon@ondacero.es o en el teléfono 964 24 00 44.