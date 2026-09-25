Carrasco: "Estamos buscando solares" para solucionar el problema de aparcamiento en Castalia

El problema del aparcamiento en los alrededores de Castalia ha sido una de las cuestiones planteadas a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, por los oyentes de Onda Cero en Más de Uno Castellón. Ante la dificultad para estacionar en la zona durante los partidos, Carrasco ha asegurado que el Ayuntamiento está buscando solares que puedan utilizarse como aparcamiento gratuito.

"Yo que voy, y voy en coche, lo veo", ha reconocido la alcaldesa, que ha explicado que el Ayuntamiento está buscando terrenos en el Distrito Norte.

Carrasco ha señalado que ya han localizado un solar situado frente a la zona del estadio, aunque considera que su tamaño es insuficiente: "Es muy chiquitín. Caben pocos coches, por tanto, solucionamos poco".

Por este motivo, según ha explicado, el Ayuntamiento está buscando otros terrenos de mayor superficie. La alcaldesa ha indicado que ya han hablado con propietarios de solares que tienen previsto construir en ellos en el futuro, pero que podrían utilizarse mientras tanto para estacionar.

La intención municipal, según ha señalado, sería acondicionar estos terrenos sin asfaltarlos y destinarlos a aparcamiento durante los días de partido.

"Lo acondicionaremos municipalmente y se podrá aparcar, que es lo que necesitan cuando van a los partidos, de forma gratuita", ha afirmado.

Un plan de choque para el aparcamiento

La respuesta sobre Castalia se enmarca en el plan de choque de aparcamiento que la alcaldesa ha anunciado para el conjunto de la ciudad. Ante las preguntas de los oyentes sobre las dificultades para estacionar en el centro y otros distritos, Carrasco ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja para habilitar nuevos espacios.

"Vamos a poner en marcha un plan de choque con aparcamiento público, gratuito y accesible en el centro y en los distritos", ha anunciado.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento tiene "ya detectados cinco solares municipales" en los que pretende actuar y que también estudia convenios con propietarios particulares para abrir al público terrenos destinados al aparcamiento.

Según ha señalado, el objetivo es que algunos de estos espacios puedan estar disponibles antes de que termine el año.

Otra de las preguntas de los oyentes se ha referido a la falta de estacionamiento en el centro y, en concreto, en la zona de la estación.

Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento prevé habilitar como aparcamiento una zona situada frente a la estación.

"Toda la zona que ahora está llena de agujeros, que está justo enfrente de la estación, la vamos a habilitar como un aparcamiento que va a ser verde también", ha señalado.

La actuación contempla además la ampliación del patio del colegio Jaume I. Según la alcaldesa, "el entorno de toda la zona del Cremor y de la estación va a cambiar sustancialmente" y la actuación comenzará antes de que termine el año.

Vivienda: más de 4.200 viviendas proyectadas

El acceso a la vivienda ha sido otra de las cuestiones planteadas por los oyentes. Una vecina ha preguntado por las dificultades de los jóvenes para acceder al alquiler.

Carrasco ha señalado que el Ayuntamiento trabaja en proyectos para desarrollar "más de 4.200 viviendas en seis sectores distintos de la ciudad", con un 40% de protección pública, según ha explicado.

"Este año no veremos todavía las grúas, el año que viene sí", ha afirmado la alcaldesa, que ha indicado que el próximo año comenzará la urbanización de los seis sectores.

Carrasco también ha mencionado la línea municipal de ayudas al alquiler para jóvenes, dotada con 400.000 euros, que recibió 141 solicitudes, así como otra línea de 500.000 euros para ayudas a la rehabilitación.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de barrios de 17 millones de euros y que prevé presentarse a una subvención europea para promover 250 viviendas.

"Tenemos muchos proyectos, nos vamos a convertir también con una subvención europea en promotor de vivienda que vamos a hacer 250 viviendas", ha explicado.

"Me gusta pensar en grande, pero cuidar lo pequeño"

Las quejas de algunos vecinos sobre la limpieza, los contenedores y el estado de las aceras también han llegado al programa.

Carrasco ha defendido la necesidad de atender tanto los grandes proyectos como los problemas cotidianos: "Me gusta pensar en grande, pero cuidar lo pequeño".

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ha cambiado la contrata de limpieza, ha incrementado su cuantía y está sustituyendo los contenedores de la ciudad.

"Antes de que termine el año verán el cambio en su contenedor", ha asegurado.

También ha anunciado la llegada de nueva maquinaria entre octubre y noviembre. Según Carrasco, permitirá tener "más gente en la calle". "Espero que vean una mejoría en todas las zonas de la ciudad", ha afirmado.

Una conexión de autobús entre el Sensal y la Salera

Una vecina del Sensal ha planteado la necesidad de contar con una línea de autobús que conecte esta zona con la Salera.

Carrasco ha asegurado que esta conexión está contemplada en la nueva licitación del transporte público. "Está previsto en la nueva licitación del transporte público que vamos a sacar", ha explicado.

La alcaldesa ha indicado que espera que la licitación salga antes de que termine el año y ha señalado que el actual contrato tiene más de 15 años.

"Castellón ha cambiado mucho estos 15 años y creo que hay que adaptar", ha afirmado.

"Tenemos un plan de accesibilidad"

La accesibilidad de las aceras y los pasos para las personas con movilidad reducida ha sido otra de las preocupaciones trasladadas por los oyentes.

"Sí, sí, tenemos un plan de accesibilidad y se revisa desde Infraestructuras", ha respondido Carrasco.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento está acondicionando progresivamente edificios municipales y aceras y ha señalado que todavía queda trabajo por hacer.

También ha mencionado la licitación para mejorar la accesibilidad del Menador. "Vamos acondicionando poco a poco para adaptar la ciudad a la nueva realidad", ha afirmado.

El Ayuntamiento revisará unos baches en el Boulevard Sur

La última consulta se ha referido a unas grietas o baches en una rotonda del Boulevard Sur, en la salida de la zona de Salera hacia las rotondas de la AP-7.

"Lo revisaremos, ahora nos quedamos con la petición y veré si nos la habían hecho llegar oficialmente y lo revisaremos, por supuesto", ha respondido Carrasco.

La alcaldesa ha señalado que la intención del Ayuntamiento es "acabar con los puntos negros en la ciudad" y ha recordado que se reunió con la subdelegada del Gobierno tras un accidente mortal ocurrido durante el verano para abordar posibles mejoras en materia de iluminación y seguridad.

Al terminar la entrevista, Carrasco ha señalado como dos de los asuntos pendientes la mejora de la limpieza de los barrios y el plan de choque de aparcamiento público y gratuito.