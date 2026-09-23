La UJI reivindica el pensamiento crítico ante el avance de la inteligencia artificial

La Universitat Jaume I (UJI) ha acogido este miércoles el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas, una ceremonia en la que el rector de la UJI, Jesús Lancis, ha situado el pensamiento crítico como una de las principales herramientas de la universidad ante el avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.

El acto ha estado presidido por Lancis y por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y ha contado también con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente del Consell Social de la UJI, Sebastián Pla, así como rectores, rectoras y otras autoridades.

En su discurso, Lancis ha reivindicado el papel de las universidades como instituciones esenciales para afrontar los grandes cambios sociales y anticiparse a los retos del futuro. Entre ellos ha destacado especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar una financiación suficiente para que las universidades puedan desarrollar todas sus funciones.

La UJI prepara un marco para incorporar la inteligencia artificial

Ante el "avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la IA generativa", el rector ha planteado la necesidad de revisar qué se enseña y cómo se enseña en las universidades.

Lancis ha anunciado que durante este curso la UJI aprobará un marco institucional para incorporar la inteligencia artificial "de manera pautada a la docencia, la investigación y la gestión".

Frente a las capacidades de las máquinas, el rector ha defendido reforzar aquellas competencias específicamente humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la ética, el trabajo compartido y el criterio.

"Formar profesionales que sepan hacerse preguntas que ninguna máquina se hará por ellos es la competencia central del tiempo que viene", ha señalado.

En esta misma línea, Lancis ha defendido que educar también consiste en "enseñar a mirar", desarrollar el pensamiento crítico y formar personas comprometidas con la sociedad.

El rector también ha mostrado su preocupación por la situación de la educación pública no universitaria y ha reclamado un pacto social que sitúe la educación en el centro. "Invertir en la escuela pública no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer un país", ha afirmado.

Reclama más financiación para las universidades

El otro gran desafío señalado por Lancis ha sido la financiación del sistema universitario valenciano. El rector ha reclamado el cumplimiento del acuerdo suscrito entre la Generalitat y las cinco universidades públicas de la Comunitat para el periodo 2026-2029.

Aunque ha valorado este acuerdo como un avance que aporta estabilidad y capacidad de planificación, ha advertido de que los recursos previstos cubren "tan solo la prestación del servicio público básico".

"Estabilidad, sí, suficiencia para desplegar todas nuestras misiones, todavía no del todo", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado que se actualicen las transferencias para hacer frente a los incrementos retributivos y a la compensación de costes derivados de la normativa, además de activar las partidas vinculadas a objetivos y nuevas necesidades.

Ante estos retos, Lancis ha defendido que las universidades deben reforzar su papel como instituciones estratégicas al servicio del interés público y ha apostado por "construir alianzas basadas en la confianza y el compromiso con la sociedad, el tejido productivo y las instituciones".

Cuatro ejes para el futuro de la UJI

Durante su intervención, el rector también ha presentado las principales líneas del Plan de Acción de Gobierno de la UJI, estructurado en cuatro grandes ejes: "dónde trabajamos, con quién trabajamos, qué enseñamos y cómo lo garantizamos".

El primer eje contempla la adaptación y sostenibilidad del campus, nuevas soluciones de alojamiento universitario asequible y una mayor internacionalización.

El segundo se centra en las personas, con medidas como la creación de un observatorio de becas, el impulso de las prácticas y el emprendimiento, el relevo generacional y la atracción de talento.

El tercer eje aborda la transformación de la oferta académica, con más dobles titulaciones, formación dual y una mayor conexión con los ciclos formativos, además del reto de enseñar en un contexto marcado por la inteligencia artificial.

Por último, el cuarto eje busca garantizar la calidad mediante la incorporación de personal joven a la investigación y el refuerzo de la transferencia de conocimiento.

La desinformación, protagonista de la lección inaugural

La catedrática de Derecho Penal María Luisa Cuerda ha sido la encargada de impartir la lección inaugural del curso, titulada "El poder de castigar en la era de la desinformación: límites y desafíos de la justicia penal".

Cuerda ha analizado los límites del poder de castigar en una sociedad marcada por la desinformación y la transformación tecnológica. Durante su intervención ha repasado la evolución del derecho penal hacia un modelo basado en las garantías y los derechos fundamentales y ha abordado fenómenos como el populismo punitivo y el lawfare.

La conferencia también se ha centrado en los retos que plantean la inteligencia artificial y la desinformación para el derecho penal. En particular, Cuerda ha analizado las campañas de desinformación que pueden ir más allá de la difusión de información falsa y llegar a afectar al propio sistema democrático.

La catedrática ha cerrado su intervención reivindicando la responsabilidad de las universidades en la defensa de los valores democráticos y ha llamado a las nuevas generaciones a "cultivar el pensamiento crítico".

"En todo caso, la defensa de la democracia es una responsabilidad colectiva", ha subrayado