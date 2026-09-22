La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana con 688 plantas en Sierra Engarcerán

El Equipo Roca de la Guardia Civil en Castellón ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en la localidad de Sierra Engarcerán y ha detenido a un hombre de 29 años, al que se le atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil desarrolla para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en el interior de la provincia de Castellón. La investigación comenzó a principios de año, cuando los agentes detectaron diferentes indicios compatibles con la existencia de una instalación destinada al cultivo de cannabis.

Durante las pesquisas, los agentes interceptaron una furgoneta relacionada con la plantación. En su interior localizaron material eléctrico utilizado habitualmente en instalaciones destinadas al cultivo de marihuana, por lo que procedieron a detener a su conductor.

Posteriormente, tras registrar la vivienda investigada, los guardias civiles constataron la actividad ilícita desarrollada en el inmueble, que era utilizado para el cultivo de la droga. En total, fueron intervenidas 688 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento.

Además, los agentes comprobaron la posible existencia de conexiones irregulares a la red eléctrica destinadas a abastecer las instalaciones.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido y las actuaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de Castellón en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Cabanes.