Begoña Carrasco: "Yo no quiero ser candidata, quiero seguir siendo alcaldesa"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asegurado que afronta el último tramo de la legislatura con el objetivo de continuar al frente del Ayuntamiento y ha defendido la gestión realizada por su equipo de gobierno.

"Yo no quiero ser candidata, yo quiero seguir siendo alcaldesa", ha afirmado Carrasco en una entrevista en el programa Más de Uno Castellón de Onda Cero.

La alcaldesa ha señalado que dedicará el último curso político completo de la legislatura a continuar con los proyectos pendientes, con especial atención a los barrios. "Voy a dedicarme en cuerpo y alma a seguir gestionando esta ciudad, a seguir pensando en grande, con proyectos de futuro, y cuidando lo pequeño", ha manifestado.

Carrasco ha defendido que el Ayuntamiento ha cumplido o tiene en marcha el 90 % del acuerdo de gobierno. Entre los compromisos pendientes ha situado la extensión de las unidades de respiro para enfermos de Alzheimer y sus cuidadores a todos los distritos de la ciudad. "Quiero que esa red de cuidados llegue a todos los distritos de la ciudad", ha afirmado.

Vivienda y fiscalidad

La vivienda será otra de las prioridades para el tramo final de la legislatura. Carrasco ha anunciado que el Ayuntamiento pretende convertirse en promotor de vivienda pública mediante una línea de ayudas europeas y ha señalado que trabaja con la previsión de promover 250 viviendas de alquiler junto con la Generalitat y el Estado.

También ha citado las 126 viviendas de protección pública para jóvenes previstas mediante el Plan VIVE, una línea de 400.000 euros para ayudas al alquiler joven y otra de 500.000 euros para rehabilitación de viviendas.

En materia fiscal, la alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento ha reducido un 10 % el IBI en el coeficiente municipal desde el inicio de la legislatura y ha anunciado que el resto de tasas y tributos municipales se congelarán.

Además, ha defendido las bonificaciones vinculadas al reciclaje para compensar el incremento de la tasa de residuos: "Si reciclas pagas menos".

Proyectos deportivos y Hospital General

Entre los proyectos previstos, Carrasco ha destacado la Manzana Albinegra, cuyo proyecto está consensuado con el CD Castellón y que espera presentar en octubre. "Terminada no sé si la vamos a tener, pero empezada seguro", ha afirmado.

También ha citado el Parque Mérida, los vestuarios de Gran Vía, los Campos Federativos y el proyecto de ampliación del Chencho.

Respecto al nuevo Hospital General de Castellón, Carrasco ha asegurado que los terrenos ya están disponibles y ha señalado que las obras se licitarán a finales de esta semana. "Se van a licitar las obras y en el 27 empezarán las obras", ha indicado.

La alcaldesa ha reclamado asimismo más profesionales sanitarios. "Necesitamos más médicos", ha afirmado, y ha añadido que también faltan enfermeros, enfermeras y celadores.

Elecciones y candidatura

Preguntada por las próximas elecciones municipales, Carrasco ha señalado que espera obtener "la confianza absoluta de los castellonenses" y ha confirmado que habrá cambios en la candidatura del PP.

"Tengo un equipazo que se desvive, que se deja la piel todos los días por Castellón", ha señalado, antes de explicar que realizará una renovación porque las circunstancias han cambiado respecto a la candidatura anterior.

Carrasco ha defendido que afrontará las próximas elecciones con el balance de su gestión. "Yo me presentaré con datos y con realidades", ha afirmado.

La alcaldesa ha reiterado que su prioridad actual es continuar trabajando durante el último tramo de la legislatura: "Quiero seguir pensando en grande por Castellón y cuidando lo pequeño".