Castellón celebra su III Semana contra la Leucemia para impulsar la donación de médula

La Asociación contra la Leucemia de Castellón (Asolecas) celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre su III Semana contra la Leucemia, con diferentes actividades para promover la donación de médula ósea y recaudar fondos para la investigación.

La programación arrancará el miércoles 30 de septiembre con una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea en la Casa dels Caragols, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas. Esa misma tarde se celebrará un diálogo sobre las experiencias de pacientes y familiares bajo el título Lo que no se cuenta en consulta.

El jueves tendrá lugar la IV Gala Benéfica de Asolecas en la Sala La Bohemia, mientras que el viernes la plaza Borrull acogerá la I Jornada Con-Vive, dirigida a escolares de 5º y 6º de Primaria.

El sábado se celebrará un almuerzo benéfico en la sede del Vespa Club Castellón, que también contará con una jornada de donación de sangre y registro de médula.

La semana concluirá el domingo 4 de octubre con la IV Carrera-Marcha Solidaria 5K Asolecas, con salida a las 10 horas desde el Parque Ribalta. Las inscripciones están disponibles a través de Free Run.

La asociación, fundada en 2023 y vinculada a COCEMFE Castelló, centra su actividad en fomentar la donación de médula ósea y apoyar la investigación contra la leucemia. Su presidente, Miguel Ángel Mesa, ha agradecido la implicación de las instituciones, empresas colaboradoras y voluntarios que hacen posible la celebración de estas actividades.