Castellón reúne a más de 40.000 espectadores en el Regreso a la Ciudad

El Regreso a la Ciudad de Castellón ha reunido a más de 40.000 personas durante sus dos últimos fines de semana, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. La undécima edición del MUT! Festival Internacional de Artes Escénicas Sin Texto ha alcanzado su récord de asistencia, con 33.500 espectadores, mientras que el POT Festival de Payasos, Objetos y Títeres ha superado los 7.000 participantes.

En total, 30 compañías de 11 nacionalidades han ofrecido más de 50 espectáculos gratuitos en espacios como la Plaza Mayor, el Parque Ribalta, el Huerto Sogueros y Las Aulas.

El espectáculo «Voalá», de la compañía argentina Voalá Project, reunió a unas 4.000 personas en la Plaza Mayor durante la inauguración del MUT!. La jornada con mayor afluencia fue la del sábado 26 de septiembre, con diferentes propuestas que llenaron el Parque Ribalta. El Circo Ronaldo, por su parte, agotó las entradas de sus cuatro funciones.

La concejala de Cultura, María España, ha agradecido la respuesta del público y ha destacado la participación de familias en los diferentes espectáculos.

«Estamos hablando de unas cifras de récord que nos sitúan a la altura de las mejores capitales europeas», ha afirmado España, quien también ha agradecido el trabajo de los equipos del POT y el MUT!.

Según el Ayuntamiento, el Regreso a la Ciudad ha consolidado estos festivales como una de las principales propuestas culturales de Castellón durante el mes de septiembre.