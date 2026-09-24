El CEEI Castellón reúne a expertos en geopolítica y ciberseguridad para analizar los retos de un mundo hiperconectado

La Oficina Acelera Pyme (OAP) del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) reunirá el próximo 2 de octubre en Oropesa del Mar a especialistas en geopolítica y ciberseguridad para analizar los riesgos que plantea un mundo cada vez más interconectado y su impacto en empresas e instituciones.

El encuentro, bajo el título "Ciberseguridad, empresa y geopolítica: claves para entender un mundo hiperconectado", se celebrará de 10.00 a 14.00 horas en el edificio Tempus, ubicado en Bellver BlueTech Zone, y está dirigido a empresas, profesionales, responsables tecnológicos, emprendedores y especialistas interesados en anticiparse a las nuevas amenazas digitales.

Entre los ponentes estará Fernando Arancón, director de El Orden Mundial, especialista en geopolítica y relaciones internacionales y colaborador de medios de comunicación nacionales como Onda Cero y laSexta. Arancón abordará las transformaciones tecnológicas, económicas y políticas que están redefiniendo el escenario internacional.

También participará Enrique Serrano Aparicio, fundador y CEO de Hackrocks, ingeniero informático y especialista en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia y miembro anteriormente del equipo IBM X-Force. Su intervención permitirá conocer la dimensión práctica de las amenazas digitales que afectan a empresas e instituciones.

La jornada contará además con Ángel López, CIO de Cuatroochenta y fundador de Sofistic, y Adolfo Albaladejo Blázquez, jefe del Servicio de Ciberseguridad Industrial de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat Valenciana.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones como los ciberataques, las filtraciones de datos, la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica, la desinformación y las tensiones internacionales que condicionan el entorno económico y empresarial.

Demostración de hacking en directo

El programa comenzará con la apertura institucional del presidente del CEEI Castellón, Ignacio Sainz de Baranda, y del director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, que intervendrá de forma remota.

A continuación, Enrique Serrano ofrecerá la ponencia "Ciberseguridad en la empresa: cómo anticiparse a las nuevas amenazas", en la que analizará los principales riesgos digitales para las organizaciones y las medidas preventivas que pueden adoptar. La intervención incluirá una demostración de hacking en directo para mostrar de forma práctica cómo pueden producirse determinadas vulnerabilidades.

Posteriormente, una mesa redonda reunirá diferentes perspectivas profesionales para analizar los principales desafíos de la ciberseguridad en empresas e instituciones. En ella participarán Enrique Serrano Aparicio, Ángel López y Adolfo Albaladejo Blázquez, entre otros perfiles especializados.

La jornada estará moderada por la periodista especializada en información económica Beatriz Aznar e incluirá un espacio de café y networking para facilitar el intercambio de experiencias y contactos entre los asistentes.

Fernando Arancón analizará el impacto de la tecnología en la geopolítica

La última ponencia correrá a cargo de Fernando Arancón, que abordará la relación entre tecnología y geopolítica bajo el título "Geopolítica en la era digital: cómo la tecnología está cambiando el mundo".

Arancón ofrecerá una visión sobre el impacto de la inteligencia artificial, la dependencia digital, la desinformación y las nuevas tensiones entre potencias en el escenario internacional y en el entorno en el que desarrollan su actividad las empresas.

La jornada concluirá a las 14.00 horas con una puesta en común de las principales ideas abordadas durante la mañana.

La participación es gratuita y el aforo es limitado. Las personas interesadas pueden consultar el programa completo y formalizar su inscripción a través de la página web del CEEI Castellón.