PortCastelló amplía el catálogo de experiencias para los cruceristas que llegan a Castellón

La Autoridad Portuaria de Castellón ha organizado los días 6 y 7 de octubre un fam trip junto al turoperador Noatum Cruises Services para que profesionales del sector de cruceros conozcan en primera persona el destino Castellón y puedan incorporar sus propuestas a la oferta de excursiones para pasajeros.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar y diversificar las experiencias que la provincia puede ofrecer al mercado de cruceros, después del interés despertado entre navieras y operadores por las nuevas propuestas de Onda y Burriana.

“El objetivo de los viajes de familiarización es crear un producto ad hoc a las necesidades y demandas de las navieras”, ha señalado la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

Este fam trip es uno de los acuerdos alcanzados por la Autoridad Portuaria de Castellón durante su participación la pasada semana en Seatrade CruiseMed Las Palmas, un evento de referencia para la industria de cruceros en el Mediterráneo que reunió durante dos días a navieras, destinos y operadores.

Soria ha realizado un balance positivo de la presencia de PortCastelló en la feria y ha destacado que “el destino Castellón cada vez se conoce más e interesa más a navieras que buscan experiencias singulares y auténticas que forman parte de nuestra identidad y de nuestro día a día”.

Asimismo, ha señalado que “navieras como Aman at Sea, que todavía no escalan en Castellón, y que demandan puertos boutique en esta zona del Mediterráneo español, tienen interés en conocer nuestros productos y ver si les encajan nuestras propuestas”.

Un recorrido por Onda y Burriana

El viaje de familiarización permitirá conocer propuestas de Onda y Burriana que combinan patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía.

En Burriana, el programa incluye una visita a la cooperativa agropecuaria Naturem, donde los participantes realizarán una actividad de recogida de naranja y degustarán productos elaborados con zumo de naranja, como mermeladas y cocas. También participarán en una masterclass y degustación de paella.

La programación continuará con una excursión sostenible al insectario de Burriana, dedicado a la cría de insectos beneficiosos para combatir plagas agrícolas mediante métodos biológicos.

En Onda, el fam trip contempla una visita al ‘Castillo de las 300 Torres’ y un workshop en el museo de la cerámica, con talleres de pintura y cerámica. Según la Autoridad Portuaria, estas propuestas resultan especialmente interesantes para las navieras premium que demandan este tipo de experiencias.

Castellón, un destino de contrastes

La nueva estrategia de PortCastelló presenta la provincia bajo el concepto “una provincia, múltiples mundos por descubrir”, con una oferta que combina el mar Mediterráneo con espacios naturales, montañas, pueblos históricos y una gastronomía vinculada al producto local.

La cerámica, los cítricos, el aceite de oliva, el vino y la tradición agrícola forman parte de la identidad que el puerto busca trasladar al pasajero de crucero.

La oferta incluye también otros destinos de la provincia como Castellón de la Plana, Peñíscola, Vilafamés, Benicàssim, Oropesa del Mar y el Desert de les Palmes.

Las propuestas se completan con experiencias gastronómicas, culturales, artesanales, de naturaleza, bienestar y estilo de vida, adaptables a diferentes perfiles de pasajeros.