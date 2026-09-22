El nuevo Hospital General de Castellón encara su construcción con una inversión de más de 470 millones de euros

El nuevo Hospital General Universitario de Castellón encara una nueva fase con un proyecto de más de 140.000 metros cuadrados de superficie construida y una inversión que superará los 500 millones de euros. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado este martes la nueva infraestructura, cuyo presupuesto base de licitación asciende a más de 474 millones de euros.

Pérez Llorca ha destacado que el proyecto cuenta ya con “un calendario de licitaciones definido” y ha defendido la necesidad de que las actuaciones sanitarias cuenten previamente con planificación, proyecto, terrenos y financiación. “No valen de nada las promesas que no se cumplen”, ha señalado durante su intervención, en la que ha asegurado que “solo se puede presentar o solo se puede anunciar el inicio de algo que es verdaderamente una realidad”.

El president ha afirmado que el nuevo hospital supone “la mayor inversión en infraestructura sanitaria pública realizada en la historia de esta provincia” y ha defendido que “lo importante es poder hablar de realidades y de un calendario de licitaciones definido”.

La infraestructura contará con 765 camas, frente a las 504 actuales, y con 31 quirófanos, más del doble de los 15 existentes. El área de intervencionismo pasará además de ocho a 26 salas.

Pérez Llorca ha señalado que el proyecto permitirá “recuperar la confianza y la seguridad en las personas de esta ciudad, pero también todas las personas de la provincia de Castellón”. A su juicio, la nueva infraestructura debe estar preparada para el futuro: “No sólo va a ser un edificio, no sólo va a ser una infraestructura, va a ser una garantía de futuro para todas las personas de esta provincia”.

Durante su intervención, el jefe del Consell también ha reivindicado la inversión sanitaria de la Generalitat y ha señalado que este año el presupuesto sanitario de la Comunitat Valenciana alcanza los 9.453 millones de euros. Asimismo, ha indicado que se han movilizado más de 400 millones para 22 actuaciones en hospitales y centros de salud.

“Creo que es importante invertir, claro que sí, pero sobre todo es importante planificar y preparar bien las cosas, y que cada euro que se invierta tenga una repercusión positiva en el ciudadano”, ha afirmado.

Pérez Llorca también ha cuestionado la gestión de la anterior legislatura respecto al proyecto del nuevo hospital y ha asegurado que entonces “tan solo se hizo un anuncio, sin haber hecho ni un trámite, sin redactar el proyecto, ni disponer de terrenos, autorizaciones ni financiación”. Frente a ello, ha defendido que “lo razonable y lo serio es hacer la planificación, contar con el presupuesto y luego presentar la maqueta”.

Una nueva parcela para ampliar el complejo

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que la ciudad llevaba tiempo reivindicando un nuevo Hospital General. “Ya ha llegado el día”, ha afirmado durante el acto, en el que ha defendido que Castellón “se merece” un hospital de referencia para la ciudad y la provincia.

Carrasco ha agradecido a la Generalitat el avance del proyecto y ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará para agilizar los plazos. “Vais a contar con el Ayuntamiento de Castellón. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para agilizar plazos”, ha señalado.

La nueva infraestructura se ubicará sobre una parcela de 31.614 metros cuadrados, que se sumará a los 35.587 metros cuadrados de las parcelas del hospital actual. El conjunto tendrá, una vez finalizadas las actuaciones, una superficie de unos 210.000 metros cuadrados.

La alcaldesa ha señalado que los más de 474 millones de euros previstos para la construcción son “una inversión para Castellón y para las próximas generaciones”. También ha indicado que, según la información trasladada por la Conselleria durante el acto, las obras se licitarán próximamente.

Carrasco ha recordado además que el último terreno necesario para el proyecto fue adquirido el pasado 18 de septiembre. “Frente a maquetas, realidades”, ha resumido.

La Diputación reclama que el proyecto avance

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha puesto el foco en la necesidad de que el proyecto avance después de años de reivindicación. “Castellón y la provincia de Castellón ya no podían esperar más”, ha afirmado.

Barrachina ha agradecido al president y al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el impulso al proyecto y ha destacado el trabajo realizado por los profesionales sanitarios y los equipos técnicos.

La presidenta de la Diputación ha señalado que tanto ella como la alcaldesa de Castellón habían trasladado en distintas ocasiones a la Generalitat la necesidad de avanzar con esta infraestructura. “No había ninguna inversión ni más necesaria, ni más justa” que el nuevo hospital, ha asegurado.

También ha destacado las inversiones que, según ha indicado, se están realizando en otros centros sanitarios de la provincia durante esta legislatura.

Un proyecto elaborado a partir de las necesidades asistenciales

El gerente del Hospital General de Castellón, Raúl Ferrando, ha explicado que el proyecto parte del plan funcional presentado en 2024, elaborado con la participación de profesionales del centro y teniendo en cuenta también las aportaciones de pacientes y ciudadanos mediante una consulta pública.

“El nuevo hospital tenía que tener más camas, que estas tenían que ser individuales, más quirófanos, más camas de REA y de UCI, más salas de intervencionismo”, ha explicado Ferrando.

El nuevo edificio tendrá más de 140.000 metros cuadrados y concentrará las áreas asistenciales. Posteriormente se conectará con el bloque actual, que tiene alrededor de 60 años. El gerente ha explicado que el objetivo es “cambiarlo, adaptarlo y reestructurarlo”, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también teniendo en cuenta “la nueva perspectiva de la sanidad”.

El complejo hospitalario se completará además con otros edificios existentes. Según ha detallado Ferrando, la actual escuela de enfermería está destinada a convertirse en un centro de investigación y la denominada caja de reclutas, en un edificio de relaciones exteriores.

Ferrando ha situado el proyecto dentro de un proceso iniciado en 2023 y ha señalado que, tras la elaboración del plan funcional y la presentación del proyecto, el siguiente paso será la construcción. “Ya hemos llegado a la segunda estación, que es el proyecto del hospital; nos dirigimos a la tercera, que es la construcción”, ha explicado.

Durante el acto, el gerente ha tenido también unas palabras de recuerdo para su padre, fallecido recientemente y vinculado durante 45 años a la sanidad como auxiliar de farmacia. Ferrando ha concluido su intervención con la respuesta a una pregunta que su padre le hacía habitualmente sobre el proyecto: “Papá, el nuevo hospital ya va de verdad”.