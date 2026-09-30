Detenidos dos hombres por robar en una empresa y por tráfico de drogas en Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a dos hombres, de 30 y 40 años, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza. Al más joven se le atribuyen además un delito de receptación y otro contra la salud pública.

La investigación comenzó tras un robo cometido el pasado 22 de septiembre en una empresa de la localidad. Los sospechosos habrían obtenido previamente una copia de las llaves tras acceder a un vehículo de la compañía y, posteriormente, habrían entrado en las instalaciones para sustraer tres teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, maquinaria, herramientas y otros efectos.

Durante el registro de una vivienda relacionada con los hechos, los agentes recuperaron parte de los objetos robados y localizaron otros efectos presuntamente procedentes de delitos. Además, intervinieron 39,88 gramos de cocaína y 15,85 gramos de hachís, por lo que al detenido de 30 años se le atribuye también un presunto delito contra la salud pública. Los dos arrestados han quedado a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real.