IGNITE 2026 reúne en Castellón a cerca de 500 inscritos para analizar el futuro de la industria cerámica

Castellón acoge desde este lunes la primera edición de IGNITE 2026, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica impulsado por la Cámara de Comercio de Castellón, que reúne a cerca de 500 inscritos para analizar los principales retos de futuro de la industria.

Durante los días 28 y 29 de septiembre, empresas, profesionales, investigadores, universidades, centros tecnológicos, arquitectos, diseñadores, instituciones y expertos nacionales e internacionales participan en este foro dedicado a la innovación y la competitividad del sector.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha señalado durante la inauguración que IGNITE «nace con una meta muy concreta: conectar de forma directa a investigadores y líderes industriales». Según ha explicado, el objetivo es que estas jornadas funcionen como «una plataforma de transferencia de conocimiento real, donde surjan alianzas estratégicas y soluciones disruptivas con impacto directo en el tejido productivo».

Guillamón también ha afirmado que «la innovación no es una meta estática, sino una actitud constante de avance» y ha añadido que «el futuro de la cerámica se decide aquí y ahora».

Por su parte, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha puesto el foco en el peso estratégico de la industria cerámica para la economía de la Comunitat Valenciana y ha reclamado al Ejecutivo que «aproveche el nuevo decreto anticrisis para dar respuesta a las necesidades específicas de la cerámica».

El diputado provincial de Promoción Económica y Cerámica, Vicente Pallarés, ha destacado el peso del sector para la economía y el empleo de Castellón. Según ha señalado, la provincia «ha sabido abrir mercados, innovar, incorporar tecnología, transformar procesos, superar crisis y competir con los mejores».

Pallarés también ha destacado la colaboración entre la Cámara de Comercio y la Diputación y ha afirmado que «cuando las instituciones trabajamos juntas, compartimos objetivos y ponemos al sector en el centro, somos capaces de multiplicar resultados».

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha señalado que «el futuro del sector cerámico pasa necesariamente por seguir innovando, compartiendo conocimiento y conectando investigación, industria, arquitectura, diseño y tecnología».

Descarbonización, inteligencia artificial y mercados internacionales

El programa de IGNITE aborda cuestiones como la descarbonización y los nuevos marcos regulatorios europeos, la digitalización y la inteligencia artificial, los materiales avanzados, la sostenibilidad y la economía circular, la arquitectura y el diseño, la construcción industrializada y la evolución de los mercados internacionales.

Durante la primera jornada ha intervenido Marco Simoni, director del Instituto Affari Internazionali y profesor de Economía Política Europea en la Universidad Luiss de Roma, con una conferencia centrada en las transformaciones económicas y geopolíticas y su impacto sobre la industria.

El congreso continuará este martes con nuevas ponencias y mesas de debate y finalizará a las 18.00 horas con la conferencia de clausura de Avelino Corma, una de las figuras científicas españolas de mayor reconocimiento internacional y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.