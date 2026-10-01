Castellón suspende las clases y cierra parques y playas por la alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo, de peligro extraordinario, el aviso por lluvias para el litoral y el interior norte de Castellón, ante la previsión de precipitaciones que podrían dejar hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas.

El aviso rojo entrará en vigor a las 18:00 horas de este jueves y se mantendrá, inicialmente, hasta las 11:59 horas del viernes en el litoral de Castellón. En el interior norte de la provincia, el nivel rojo está previsto hasta las 1:59 horas del viernes.

La situación también afecta a la provincia de Valencia. Aemet ha establecido el nivel rojo en el litoral norte de Valencia, donde se podrían acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, inicialmente hasta las 1:59 horas del viernes.

La alerta supone un incremento del nivel de riesgo previsto inicialmente. El episodio había comenzado con un aviso naranja desde las 14:00 horas de este jueves para Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante, por precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 160 litros en doce horas.

Emergencias envía un Es-Alert a la población

Ante el empeoramiento de la previsión meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado a las 10:00 horas un mensaje Es-Alert a la población.

El aviso pide a los ciudadanos que permanezcan atentos a la evolución de las alertas, eviten desplazamientos y se alejen de cauces y barrancos. También recuerda la necesidad de respetar los posibles cortes de tráfico y señala que, si aumenta el nivel del agua, se debe subir a las plantas superiores de los edificios.

Emergencias recuerda que ante cualquier situación de riesgo se debe contactar con el 112.

Castellón suspende las clases y cierra parques y playas

El Ayuntamiento de Castellón ha reunido este jueves el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y ha activado el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones.

Entre las medidas adoptadas, el consistorio ha decidido suspender las clases a partir de las 14:00 horas de este jueves y toda la actividad lectiva durante la jornada del viernes.

También quedan suspendidas las actividades al aire libre organizadas por el Ayuntamiento mientras permanezca activa la alerta roja. Además, se ordena el cierre de parques, parques infantiles y jardines, instalaciones deportivas municipales, cementerios y playas.

El Ayuntamiento ha suspendido igualmente el mercado ambulante previsto para este viernes en el Grao.

Refuerzo de Policía Local y servicios de emergencia

El consistorio ha reforzado la sala CIMSE y los dispositivos operativos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la Policía Local.

Las patrullas policiales prestarán especial atención a barrancos, cauces, pasos inferiores, zonas inundables y otros puntos considerados de riesgo. El Ayuntamiento mantiene además la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el resto de servicios de emergencia.

Desde el consistorio se recomienda a las familias realizar una recogida escalonada de los alumnos a partir de las 14:00 horas y evitar desplazamientos innecesarios.

También se pide no circular ni estacionar en las proximidades de barrancos y zonas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ante cualquier emergencia, la recomendación es llamar al 112.