Los partidos en Castellón reaccionan al adelanto electoral del 29 de noviembre

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha provocado las primeras reacciones de los partidos políticos de la provincia de Castellón.

El secretario provincial del PSPV-PSOE, Samuel Falomir, ha valorado de forma positiva la decisión. Falomir considera que se trata de una medida «valiente y responsable» porque, a su juicio, permite que la ciudadanía decida el futuro del país.

El dirigente socialista ha señalado que España necesita «una mayoría que permita continuar avanzando en derechos, reforzar los servicios públicos y dar respuesta a preocupaciones tan importantes como el acceso a la vivienda». También ha defendido que la convocatoria electoral es una oportunidad para renovar el compromiso político y ha asegurado que el PSOE afrontará el proceso «con confianza» desde la provincia de Castellón.

Desde el Partido Popular, su presidenta provincial, Marta Barrachina, ha celebrado el adelanto electoral. «Por fin, los españoles tenemos la palabra», ha afirmado. Barrachina ha planteado las elecciones como una elección entre distintas opciones, entre ellas «continuar como hasta ahora» o «abrir una nueva etapa al Gobierno de España».

La presidenta provincial del PP ha defendido a su partido como «una alternativa clara» y ha asegurado que desde Castellón están preparados para explicar su proyecto y buscar la confianza de los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha centrado su reacción en la vivienda y en las políticas sociales. Guardiola ha criticado que, a su juicio, la comparecencia de Sánchez no haya dado respuesta al «problema de la vivienda», una cuestión que considera pendiente durante el actual periodo de gobierno.

El representante de Compromís ha reclamado «políticas valientes» para atender las necesidades de la ciudadanía de Castellón y ha defendido el refuerzo de los derechos y los servicios públicos como garantía de igualdad.

También se ha pronunciado la presidenta provincial de Vox, Llanos Massó, quien ha calificado el adelanto electoral como «una buena noticia». «Por fin los españoles, todos, y no solo una minoría, van a tener el voto y la palabra», ha afirmado.

Massó ha criticado al Gobierno por cuestiones como la corrupción, el deterioro de los servicios públicos y la situación de Ceuta. Además, ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar y ha reclamado unas elecciones «libres, limpias y sin violencia». La dirigente de Vox ha asegurado que su formación está preparada para ofrecer «una salida para España».