El bebé de 20 meses que sufrió fractura de cráneo tras precipitarse desde un primer piso en Xilxes ha fallecido, según ha informado el Ayuntamiento, que ha expresado su "más profundo pesar por la pérdida del pequeño vecino".

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) informó este sábado de que un niño de 20 meses había sido trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de València tras sufrir politraumatismos y fractura de cráneo a causa de la caída.

El menor, de 20 meses, se habría precipitado sobre las 12 del mediodía, al parecer de forma accidental, desde una ventana de un primer piso ubicado en la localidad de Xilxes.

El CICU recibió el aviso y movilizó hasta el lugar un vehículo SAMU, que atendió al pequeño in situ pero debido a la gravedad de sus heridas, el helicóptero lo trasladó hasta el Hospital La Fe de Valencia, donde falleció ayer domingo.

El ayuntamiento de Xilxes ha decretado hoy día de luto oficial.