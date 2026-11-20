El envejecimiento también provoca cambios hormonales en los hombres, entre ellos una disminución progresiva de los niveles de testosterona. Este proceso, conocido popularmente como andropausia, aunque no constituye una denominación médica exacta, puede tener consecuencias sobre la salud sexual, física y emocional masculina.

El hipogonadismo de inicio tardío es una alteración caracterizada por la presencia de síntomas asociados a una reducción de los niveles de testosterona y de su disponibilidad en los tejidos del organismo. Según la información del doctor Daniel Gallego, especialista en Urología de Vithas Castellón, suele manifestarse a partir de los 50 años y está relacionado con diferentes cambios propios del envejecimiento.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentran la pérdida de masa muscular, el aumento de peso y del tejido graso, la menor estimulación hormonal desde el cerebro y las alteraciones de las células testiculares encargadas de producir testosterona. También pueden influir los cambios en la microcirculación testicular y el incremento de las proteínas transportadoras de esta hormona.

La disminución de la libido constituye una de las manifestaciones más habituales del déficit de testosterona. No obstante, esta alteración también puede provocar problemas de sueño, pérdida de motivación, reducción de la fuerza muscular, dificultades de concentración y cambios en el estado de ánimo.

Algunos de estos síntomas pueden confundirse con trastornos emocionales, como la ansiedad o la depresión. Por este motivo, resulta importante realizar una valoración médica que permita determinar si existe un origen hormonal y establecer el diagnóstico adecuado.

La detección del hipogonadismo de inicio tardío requiere una evaluación por parte de un especialista y una analítica de sangre que incluya los diferentes parámetros relacionados con el metabolismo de la testosterona.

Cuando se confirma el déficit hormonal y se considera adecuado intervenir, puede valorarse un tratamiento individualizado. Una de las opciones disponibles es la terapia hormonal sustitutiva mediante la administración de testosterona exógena, que puede aplicarse en forma de geles sobre la piel o mediante inyecciones intramusculares.

Este tratamiento debe estar siempre supervisado por profesionales sanitarios, que tendrán en cuenta las características personales, los antecedentes médicos y los posibles riesgos asociados de cada paciente.

La alimentación equilibrada y la actividad física desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud hormonal masculina. Aunque el envejecimiento implica cambios naturales en la producción de testosterona, controlar el peso corporal, mantener una buena calidad muscular y realizar ejercicio de forma habitual puede contribuir a preservar la salud metabólica.

La identificación temprana de los síntomas y la consulta con un especialista permiten detectar posibles alteraciones hormonales y valorar las alternativas disponibles para mejorar la calidad de vida. La pérdida de deseo sexual, la falta de energía o la disminución de la fuerza muscular no deben atribuirse automáticamente a la edad, ya que también pueden ser señales de un problema de salud que requiere atención.