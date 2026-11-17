La Policía Nacional ha detenido a otros cinco hombres, de entre 20 y 55 años, por su presunta participación en las agresiones a varios agentes durante los disturbios registrados el pasado 11 de noviembre en Castellón, coincidiendo con la jornada de huelga general.

Estas nuevas detenciones, practicadas el domingo 16 de noviembre, se suman a las de otros tres hombres arrestados el mismo día de los hechos y en las horas posteriores. La identificación de los nuevos sospechosos ha sido posible gracias a la investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Castellón.

Los incidentes tuvieron lugar sobre las 19:30 horas, durante una manifestación que recorría el centro de la ciudad. Según la Policía Nacional, un grupo numeroso de personas rodeó a los agentes, a quienes profirió insultos y amenazas. Algunos de los participantes llegaron a agredirlos con patadas y puñetazos, además de arrojarles objetos contundentes y utilizar palos y listones.

Cuatro agentes heridos

Como consecuencia de las agresiones, cuatro policías nacionales resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos necesitó ocho puntos de sutura en el labio; otro, nueve puntos en la oreja; un tercero sufrió policontusiones y un traumatismo craneal, mientras que el cuarto sufrió una perforación de tímpano.

Todos los agentes continúan recuperándose de las lesiones sufridas.

La investigación policial apunta a que los presuntos autores actuaron en grupo y de manera coordinada y planificada para cometer los delitos.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Durante los arrestos, los agentes también intervinieron diversos elementos que podrían contribuir al esclarecimiento completo de los hechos.