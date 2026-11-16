Aparecen en Castellón vallas publicitarias con el mensaje «La corrupción mata»

La ciudad de Castellón ha amanecido durante este fin de semana con varias vallas publicitarias que muestran el mensaje «La corrupción mata», escrito en letras blancas sobre fondo rojo. Los carteles se han instalado coincidiendo con el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por el momento, se desconoce quién está detrás de esta iniciativa y quién ha financiado la colocación de los anuncios.

La aparición de estos mensajes ha provocado reacciones en el ámbito político. El PSPV se ha dado por aludido y su candidata al Congreso, María Jiménez, ha señalado a Vox, al considerar que la campaña podría estar relacionada con las declaraciones realizadas recientemente en Castellón por el dirigente Jorge Buxadé, quien utilizó precisamente la expresión «la corrupción mata» para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y vincular los presuntos casos de corrupción con los accidentes ferroviarios.

La presencia de estas vallas recuerda también a los carteles con el lema «Corrupsoe» que aparecieron en Castellón durante la campaña electoral de 2023. En esta ocasión, sin embargo, no se ha confirmado la autoría de los nuevos mensajes ni su vinculación con ninguna formación política.