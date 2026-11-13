Detenidos dos hombres por robar 2.000 euros en gasoil de dos camiones en Torreblanca

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 45 y 20 años, como presuntos autores del robo de combustible de dos camiones estacionados en el área de descanso de la N-340, a su paso por Torreblanca. Los hechos ocurrieron durante la noche del 11 de noviembre, cuando una patrulla sorprendió a los dos individuos extrayendo gasoil de los depósitos mediante una bomba extractora.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los sospechosos intentó esconderse debajo de uno de los camiones, mientras que el otro se refugió en la cabina de uno de los vehículos. Los agentes comprobaron que habían fracturado los tapones de los depósitos para acceder al combustible y que el valor del gasoil sustraído asciende a unos 2.000 euros.

Tras las detenciones, la Guardia Civil constató que uno de los arrestados tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Valencia. Las diligencias y los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón.