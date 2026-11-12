Condenado a 5 años por robar en siete vehículos en poco más de una hora en Sant Joan de Moró

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a un hombre que forzó siete vehículos en poco más de una hora en Sant Joan de Moró. Los robos se produjeron durante la madrugada del 9 de marzo de este año, entre las dos y media y las tres y media, cuando el acusado llegó al municipio junto a otra persona que todavía no ha sido identificada.

El condenado, que actuó sobre todo contra furgonetas, sustrajo diferentes herramientas y objetos, entre ellos una motosierra, un taladro y una baliza V-16. También forzó un taxi del que se llevó el taxímetro, un datáfono, una cámara de seguridad y la caja de las monedas de cambio, que contenía 100 euros.

Multirreincidencia y drogadicción

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial aprecia en la conducta del acusado la agravante de multirreincidencia, al contar con varias condenas anteriores por delitos similares. Sin embargo, también aplica la atenuante de drogadicción, al considerar probado que actuó bajo los efectos del consumo de sustancias tóxicas.

La condena se ha dictado después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara la pena mediante un acuerdo entre la Fiscalía y su defensa.

Además de los cinco años de prisión, deberá indemnizar a los propietarios de los vehículos afectados con cantidades que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros, en función de los objetos sustraídos y los daños ocasionados.

La sentencia es firme.