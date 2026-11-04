Un instructor de artes marciales ingresa en prisión tras dejar a un joven en la UCI en Vila-real

La Policía Nacional ha detenido en Vila-real a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión que dejó a otro joven, de 32 años, en estado grave e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón. Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.

Los hechos ocurrieron el sábado 31 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, en una concurrida zona de ocio del centro de Vila-real, conocida por sus bares y locales de restauración. Según la investigación policial, la agresión se habría desencadenado por un malentendido relacionado con una fotografía. Al parecer, el detenido creyó que la víctima le había hecho una foto a él y a su pareja.

Durante el altercado también intervinieron varios acompañantes de la víctima, en una escena que presenciaron numerosos testigos que se encontraban en la zona.

El detenido era instructor de K1 y kickboxing

Tras recabar las declaraciones de las personas que presenciaron los hechos y realizar las primeras pesquisas, los agentes consiguieron identificar, localizar y detener al presunto agresor.

Según ha informado la Policía Nacional, el arrestado tenía una amplia experiencia en artes marciales y ejercía como instructor de K1 y kickboxing. Esta circunstancia, unida a los golpes recibidos en la cabeza, contribuyó a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.