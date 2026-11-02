Castellón designa por sorteo a los integrantes de las 197 mesas electorales del 29N

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para aprobar el procedimiento y realizar el sorteo de las personas que formarán parte de las 197 mesas electorales de la ciudad en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La selección se ha realizado mediante un sistema informático facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los 123.208 electores que figuran en el censo electoral a fecha de 1 de agosto de 2026.

En total, el sorteo comprende 1.773 designaciones: 591 titulares y 1.182 suplentes. Cada mesa estará formada por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos tres puestos. La elección se ha realizado conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona.

Por motivos de protección de datos, el Ayuntamiento no hará públicos los nombres de las personas seleccionadas. Los elegidos recibirán una notificación oficial en sus domicilios para comunicarles su designación. El sorteo afecta a las 197 mesas electorales habilitadas en Castellón para los comicios al Congreso de los Diputados y al Senado.