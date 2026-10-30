La Guardia Civil detiene a un hombre por diez delitos contra el patrimonio en Viver y su entorno

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de diez delitos contra el patrimonio cometidos en Viver y localidades próximas. La detención se produjo el pasado 27 de octubre, tras una investigación desarrollada por agentes de los puestos de Viver y Segorbe, que permitió esclarecer diferentes hechos delictivos relacionados con sustracciones de vehículos, robos con fuerza, hurtos, daños y estafas.

Entre los delitos esclarecidos figura el robo en una máquina expendedora de alimentos situada en Viver, de la que fueron sustraídos productos valorados en más de 700 euros. Además, los daños ocasionados en el dispositivo ascienden a unos 1.500 euros. La investigación también permitió atribuir al detenido tres hurtos cometidos los días 9, 10 y 21 de octubre en un supermercado de Jérica, donde el valor de los productos sustraídos rozó los 500 euros.

Las pesquisas permitieron relacionar al sospechoso con otros delitos contra el patrimonio cometidos en Viver y municipios del entorno, hasta alcanzar un total de diez hechos esclarecidos. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.