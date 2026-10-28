Un interno prende fuego a su celda en Castellón II días después de agredir a dos funcionarios

El sindicato CSIF denuncia un nuevo incidente grave en la prisión de Castellón II, en Albocàsser. Un interno ha prendido fuego a su celda esta madrugada, alrededor de las cuatro y media, en el módulo de aislamiento. Según denuncia el sindicato CSIF, el recluso había agredido el pasado domingo a dos funcionarios, que resultaron heridos.

La rápida intervención de los trabajadores penitenciarios permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores. El interno había sido trasladado recientemente desde la prisión de Murcia I y permanecía en aislamiento tras la agresión. CSIF advierte de los riesgos que afronta la plantilla, especialmente en los módulos más conflictivos.

El sindicato exige medidas urgentes para reforzar la seguridad, entre ellas más personal, mejores medios de autoprotección y dispositivos táser para intervenciones de especial gravedad, con formación y protocolos específicos. También reclama medidas contundentes frente a los internos reincidentes en conductas violentas y que las agresiones a los funcionarios se persigan por la vía penal cuando puedan constituir delito.