ELECCIONES

Publican el cese de Albalat como consellera tras ser candidata al Congreso por Castellón

El cese llega tras conocerse que Albalat encabezará la lista del PP al Congreso por Castellón.

EFE

Valencia |

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. | EFE ANA ESCOBAR

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este domingo el cese de Elena Albalat como conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a petición propia.

El cese llega tras conocerse que Albalat encabezará la lista del PP al Congreso por Castellón.

La publicación del decreto 16/2026 que dispone el cese de Albalat como titular de la Conselleria está firmado por el president de la Generatlitat, Juanfran Pérez Llorca, y agradece a Albalat su "servicios prestados", desde su llegada al Consell en diciembre de 2025.

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