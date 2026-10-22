Mahou se convierte en la cuarta marca de cerveza más fuerte del mundo

Mahou se ha situado como la cuarta marca de cerveza más fuerte del mundo en el ranking Brand Finance Alcoholic Drinks 2026, elaborado por la consultora internacional Brand Finance. Con una puntuación de 90,8 sobre 100 en el índice de fortaleza de marca, la cervecera se convierte en la única española presente en el Top 10 mundial.

Este reconocimiento da continuidad al obtenido en 2025, cuando Mahou fue identificada como la marca más fuerte de España en el informe Brand Finance Spain 100. La nueva clasificación destaca su capacidad para generar confianza, preferencia y fidelidad entre los consumidores, así como para trasladar esa fortaleza a los resultados del negocio.

Ignacio Cormenzana, director de Marketing de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel, ha señalado que este resultado pone en valor el trabajo de la compañía para construir una marca "relevante, cercana y conectada con los consumidores".

Calidad e innovación como pilares

La compañía atribuye parte de su posicionamiento a su experiencia cervecera, la calidad del producto y la adaptación a las nuevas tendencias de consumo. En esta línea, destaca su identidad «Cinco de Cinco» y el lanzamiento de Mahou 0,0 Rubia, con el que amplía su oferta manteniendo el sabor y las características de la marca.

El índice de Brand Finance analiza aspectos como la inversión en marketing, la percepción de los consumidores, la confianza y la capacidad de las marcas para generar reconocimiento y fidelidad.

Con esta cuarta posición mundial, Mahou refuerza su presencia entre las marcas cerveceras con mayor fortaleza de marca, según la clasificación de la consultora.